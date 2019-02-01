Почти 60% украинцев хотят дипломатического урегулирования войны в Донбассе

Почти 60% населения Украины поддерживают дипломатические пути урегулирования проблемы войны в Донбассе, свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Опрос проводился с 16 по 24 января среди населения Украины от 18 лет и старше.

Было опрошено 6 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,3%.



"Почти 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе: 37% опрошенных - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины, 7% - за полное отделение оккупированных земель", - говорится в опросе, размещенном на официальном сайте "Рейтинга".



Согласно данным на сайте, с другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий "до полного восстановления украинской власти во всем Донбассе".

