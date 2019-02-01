Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

Руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", за шоумена готовы проголосовать 19% украинцев.



Следом идёт лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – ее кандидатуру на момент опроса поддержали 18,2% респондентов. Замкнул тройку лидеров действующий президент Украины Петр Порошенко. На его стороне 15,1% участников социологического исследования.



Десятая часть респондентов поддержала лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Другие кандидаты набрали меньше 10%.



В условном втором туре Тимошенко побеждает в парах с Порошенко и Бойко, но уступает Зеленскому, который, случись выборы в середине января, набрал бы больше голосов, чем все конкуренты.



При этом избиратели пока не верят, что Зеленский способен одержать победу на выборах. Так, 23% опрошенных считают, что победит Тимошенко, еще 16,3% верят в победу Порошенко, а на шоумена ставят 10,3% участников опроса.



В рамках этого же социологического исследования выяснилось, что около 80% населения Украины недовольны деятельностью действующего президента.

Порошенко также возглавил президентский антирейтинг. Почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него не при каких обстоятельствах.



Еще 31% респондентов не собираются отдавать голоса за Юлию Тимошенко, четверть – за Бойко, каждый пятый – за экс-премьера Арсения Яценюка и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

