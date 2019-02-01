"Газпром" направил заявку на бронирование мощностей проекта по расширению ГТС Болгарии

"Газпром" направил заявку на бронирование необходимого объема мощностей в рамках проекта по расширению газотранспортной системы Болгарии. Об этом сообщили журналистам в управлении информации ПАО "Газпром".



"Газпром" принял участие в Фазе 3 процедуры "Открытого сезона" в рамках реализуемого компанией "Булгартрансгаз" проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы и направил заявку на бронирование необходимого объема мощностей", - отметили в управлении.



В конце 2018 года министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что республика готова к реализации проекта газопровода "Турецкий поток" на своей территории, а парламент Болгарии изменил энергетическую стратегию, чтобы начать строить газопровод.



"Булгартрансгаз" ранее сообщил, что признал успешным проведение экономического теста по третьей фазе процедуры открытого конкурса "Проекта развития и расширения газопереносной системы "Булгартрансгаза". По итогам теста компания приняла окончательное инвестиционное решение о реализации проекта развития и расширения газопереносной системы в направлении болгаро-сербской границы, в соответствии с которым заключит обязывающие договоры с кандидатами, подавшими заявки.



В сообщении компании говорилось, что заявки на резервацию объемов газа подали три компании. После завершения строительства и введения газопровода в эксплуатацию, мощности газопровода смогут зарезервировать и другие компании.



Прогноз инвестиционных расходов составит при реализации проекта 2 767 115 441 левов (около €1,4 млрд). Средства будут вложены в строительство дополнительной инфраструктуры в соответствии с планами развития в регионе новых газовых потоков. Основная часть средств пойдет на газопровод с Сербией протяженностью 484 км, строительство двух компрессорных станций и газопровода в 11,5 км от болгаро-турецкой границы до компрессорной станции "Странжа".



Ожидается, что ежегодная прибыль компании "Булгартрансгаз" при успешной реализации проекта ставит около 360 млн левов (около €180 млн).

