ЕС пообещал полную поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы и ее лидеру

Евросоюз оказывает полную поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы и ее лидеру Хуану Гуайдо. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Бухаресте.



"Мы полностью поддерживаем Национальную ассамблею Венесуэлы и ее лидера как единственный демократически избранный институт страны, который должен быть защищен", - сказала она.



Главы МИД стран Евросоюза призвали к созданию международной контактной группы по Венесуэле.



"Министры призвали создать международную контактную группу для урегулированию кризиса в Венесуэле", - сказала она. Она призвана способствовать подготовке выборов президента страны, первое заседание пройдет на следующей неделе, добавила Могерини.



ЕС в ближайшие дни обсудит введение новых персональных санкций против руководства Венесуэлы, расширит гуманитарную помощь населению.

