Глава МИД Германии подтвердил создание специального механизма транзакций с Ираном

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подтвердил создание европейского специального механизма расчетов (SPV) с Ираном под названием INSTEX ("Инструмент для поддержки торговых обменов").



"Посредством инструмента SPV INSTEX мы создаем возможность для деловых кругов осуществлять операции", - приводит в четверг слова Мааса МИД Германии. "Только если мы будем выполнять наши обязательства, мы сможем также требовать от Ирана придерживаться [ядерной] сделки", - считает германский министр.



По прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Бухарест он отметил, что Германия разрабатывала такой механизм в координации с европейскими партнерами. "В этой связи я рад, что это удалось [запустить механизм расчетов с Ираном]. Это первый шаг, который ясно дает понять, что мы внутри ЕС сохраняем сплоченность и решительно идем по нашему пути, пусть другие и придерживаются иного мнения", - добавил он.



ЕС объявил о намерении создать механизм финансовых транзакций для поддержки торговых отношений с Ираном в обход санкций США осенью прошлого года. Предполагалось, что он начнет действовать уже в декабре 2018 года. Механизм должен гарантировать международные финансовые транзакции между Ираном и странами ЕС вне зависимости от действия санкций США.



В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил в ноябре, что Соединенные Штаты будут принимать агрессивные меры против такого механизма, а постпред США при ЕС Гордон Сондленд утверждал, что механизм будет малоэффективен.

