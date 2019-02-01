Лукашевич: в США и Евросоюзе покрывают неонацизм

В Вашингтоне и Брюсселе сейчас покрывают неонацизм, как это было в начале Второй мировой войны, когда руководители европейских держав и США применяли тактику невмешательства в отношении нацистского режима, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



По его словам, на рост неонацизма и неофашизма в Европе указывается в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, где отмечается, что "отсутствие должного противодействия деятельности неофашистских и неонацистских групп способствовало всплеску ксенофобии в Европе".



"Примечательно, что участники мероприятий в Европарламенте по случаю Дня памяти Холокоста вновь подтвердили, что многих жертв удалось бы избежать, если бы на начальном этапе Второй мировой войны руководители европейских держав и США не применяли тактику невмешательства в отношении нацистского режима. Сейчас в Вашингтоне и еэсовском Брюсселе так же покрывают неонацизм", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Он отметил, что по инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. "Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь две страны - США и Украина - из года в год под надуманным предлогом голосуют против осуждения тех, кто истреблял евреев и другие народы", - добавил постпред.

