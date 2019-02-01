Гриценко подал в суд на ЦИК

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в на Центральную избирательную комиссию из-за ограничения работы с реестром избирателей.



Ранее Гриценко заявил, что поручил сотрудникам своего предвыборного штаба подготовить судебный иск к ЦИК, поскольку комиссия разрешает работать с реестром избирателей только в здании ведомства, на специальном компьютере. Также нельзя привлекать для проверки реестра других лиц из-за ограничения доступа к нему.



"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней", - написал в четверг Гриценко в Facebook.

