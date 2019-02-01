Украинская бегунья объяснила, почему взяла российское гражданство

Чемпионка Европы-2010 в спринтерской эстафете Наталья Погребняк рассказала, почему несколько недель назад сменила Украину на Россию.



"Такова моя семейная ситуация, - приводит слова Погребняк "Спорт-Экспресс". - Без гражданства я не могла находиться в России больше 90 дней. Так что единственный вариант быть рядом с мужем и ребенком – это сменить паспорт".



Погребняк замужем за российским прыгуном тройным Дмитрием Сорокиным.



"Мы и так с мужем два года встречались на расстоянии, месяцами не виделись. Я из Харькова, а границу на Донбассе закрыли. Так что прямого пути на Краснодар не осталось, приходилось добираться только в объезд, через Москву. На дорогу уходил целый день со всеми пересадками. Это должно было когда-нибудь прекратиться".



Она отметила, что федерация легкой атлетики Украины отнеслась с пониманием к решению спортсменки сменить гражданство. В ближайшее время Погребняк планирует обратиться в ИААФ с просьбой получить возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Из-за допингового скандала россияне не могут представлять свою страну на официальных стартах, отстранение ВФЛА в очередной раз было продлено в декабре минувшего года.

