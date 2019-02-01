Психозы недели. Дерьмовая история

Тревожит меня Бердянск. Уже неделю город-курорт «ходит на ведро». С тех пор, как прорвало канализационный коллектор. Сразу четырех местах. Вчера в пунктах продажи питьевой воды были драки в очереди. #Ясчитаю это недопустимо для страны, собравшейся подать заявку в Евросоюз. Правда, это будет в 2024 году, при условии, что выберут Петра. Который Порошенко. А не если починят коллектор в Бердянске. Хотя мне кажется, что коллектор важнее. Во всяком случае, на данном этапе.

Не понимаю, как можно быть такими спокойными. Проводить партийные съезды. Выдвигать кандидатов в президенты. Делать вид, что ничего не происходит, когда в стране – экологическая катастрофа. Один город уже по уши в дерьме. В прямом смысле слова.



Я знаю, о чем говорю. У меня там живет друг. С понедельника не может покакать по-человечески. А вчера не достоялся в очереди к цистерне. Хорошо, что рядом море. Можно пробить прибрежный лед и добыть пару ведер морской воды для слива в унитаз.



Хотя городские власти предупреждали, что унитазом пользоваться нельзя. Все выходит наружу в прорванном коллекторе. И пока “оно выходит” невозможно начать латать дыры. А поскольку несознательные горожане упорно не хотели обходиться без унитаза, работы долго не начинались.



Если вы не понимаете, о чем я говорю, то вот несколько фактов о масштабе бедствия. Бердянск — это город со 115-тысячным населением, расположенный у основания Бердянской косы. К тому же – крупный морской торговый порт. А также (как говорит о нем Википедия) грязевой и климатический курорт на берегу Азовского моря, традиционно облюбованный родителями с детьми из-за того, что море здесь мелкое.



В ночь с 27 на 28 января в Бердянске произошла страшная авария. Магистральный канализационный коллектор обрушился сразу в четырех местах. Из-за этого без воды осталось полгорода. В частности, нагорная и центральная часть, район Лиски, микрорайоны Слободка, Колония, Курорт, Коса и 8 Марта.



В школах и детсадах учебно-воспитательный процесс был срочно приостановлен. В “засушливые” районы техническую воду начали доставлять автоцистернами. При этом десятки жилых и административных зданий остались не только без воды, но и без отопления. А самое неприятное — без туалета.



Проблема в том, что коллектор не просто прорвало, он еще и обвалился, как мы сказали выше, сразу в четырех местах. Коммунальщики сообщили, что по предварительным данным авария произошла из-за “газовой коррозии верхнего свода коллектора”. Странно, что коррозия настала так быстро. Коллектор-то достаточно новый — он был введен в эксплуатацию в 2002 году. И к тому же выполнен из железобетонных конструкций.



Интрига в том, что морская соль не растворяет фекалии. Они все равно всплывают через прорывы в канализации. И выходят на поверхность в разных местах города-курорта. Поэтому в среду было решено срочно соорудить временный трубопровод, который будет отводить стоки пока коммунальщики не отремонтируют основной



Но в этом и кроется основная загвоздка. Чтобы добраться к трубам надо разбить железобетонный саркофаг. Ремонтные работы проводить крайне сложно не только потому, что на улице зима, а и в силу технической особенности: злополучный трубопровод находится на глубине пять метров.



По сути, это означает, что придется нырять в дерьмо с головой. Чтобы понимать масштабы скажу, что по статистике поврежденный коллектор транспортирует до 80% стоков города. Но практически — все 95%. Т.е. дерьма там очень много. А работников ассенизаторского фронта — крайне мало.



Пытались инкорпорировать специалистов из других городов. Но оказалось, что все, кто готов за деньги лазить в выгребные ямы, уже давно в Европе. Безвиз открыл для них новые границы. К тому же в Европе совсем другие тарифы на услуги подобного рода.



Но больше всего беспокойства вызывает откровенная беспомощность властей. Страна, семимильными шагами направляющаяся в Европу, не знает, что делать в ситуации, когда 115 тысяч человек хотят сходить в туалет, а канализация дырявая.



Сначала власть обращалась к жителям города с просьбой потерпеть. Но уже во вторник терпение иссякло. Народ отправился за водой. Благо море рядом. Пляжи, аквапарк, пальмовые зонтики — все это мы видели на рекламных фотографиях. Все, кроме последствий слива в унитаз морской воды.



Интрига в том, что морская соль не растворяет фекалии. Они все равно всплывают через прорывы в канализации. И выходят на поверхность в разных местах города-курорта. Поэтому в среду было решено срочно соорудить временный трубопровод, который будет отводить стоки пока коммунальщики не отремонтируют основной.



Население опять попросили проявить сознательность и не срать. Покакали во вторник, увидели, что ничего хорошего из этого не вышло, и остановились. На время. В конце концов, есть рекреационные зоны вокруг города. Памперсы, ведра, морское побережье. Это даже романтично. Можно почувствовать себя лебедем на зимовке. Как говорил поручик Ржевский, голым задом да в холодную воду. А что делать?



При этом начиная со среды город с вожделением ждал новых труб. Примерно так же, как его соседи по Донецкой области — белых грузовиков российского гуманитарного конвоя. Теперь они сблизились при помощи одного слова – “невтерпеж”.



В четверг утром была доставлена первая партия полимерных труб, а вечером прибыла вторая – для самого большого участка реконструкции. Фотографии красавцев тут же появились в соцсетях. Город ожил и взбодрился. Насколько это можно при отсутствии возможности нормально сходить в туалет.







Стартовала масштабная спасательная операция. Помимо спасателей, военных и нацгвардейцев, к работам по созданию новой ветки канализации присоединились рабочие городских предприятий – «Азмола», «Агринола» и «Бердянских жаток». И это не удивительно – срать-то хочется всем.



С особым нетерпением ждали коллег из Киева со специальным оборудованием, которое позволит завершить процесс монтажа нового коллектора. Оказалось, что положить трубы в пятиметровую яму, полную дерьма, это еще полдела. Надо их (трубы) так скрепить, чтобы в дальнейшем ничего не протекало. А это могут только киевские спецы.



Директор КП «Бердянскводоканал» по имени Александр Македонский (прошу не хихикать и не путать с историческим персонажем) объявил, что при условии отсутствия поломок и прочих непредвиденных ситуаций на объекте долгожданный большей частью бердянцев запуск унитазов может случиться утром в пятницу. Т.е. – сегодня.



Когда с датой возобновления “срача” (в хорошем смысле слова) определились, начались сопутствующие разборки. Во-первых, мэр города Владимир Чепурной отправился в Запорожье. И там, заручившись поддержкой нардепа Александра Пономарева, провел переговоры с главой обладминистрации Константином Брылем о выделении Бердянску 8,6 млн. грн – для ремонта аварийного коллектора.



Во-вторых, стало известно, что экс-глава «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корниленков, возглавлявший предприятие в 2015-2016 годах, был задержан... в Крыму. Оказалось, что его разыскивает НАБУ по делу о хищениях денег украинских облэнерго через частную компанию «Энергомережа». Глава ее правления Дмитрий Крючков ранее был задержан в Германии.



Никогда бы не подумал, что российские силовики находятся в такой тесной кооперации с нашим НАБУ. Но, видимо, мы не все знаем о запорожском топ-менеджере и его финансовых “подвигах”. Какое отношение это задержание имеет к разлившемуся в Бердянске дерьму, кроме того, что город расположен в Запорожской области? Скорее всего, никакого. Но часть населения, услышав об аресте краем уха, решит, будто виновные в “срачном коллапсе” наказаны. И вопрос, можно сказать, исчерпан.



Одновременно с ликвидацией последствий канализационной аварии вооруженные силы страны усилили свою боеготовность. Все-таки недалеко линия фронта. И многострадальное Азовское море, в котором российский агрессор осуществляет зверскую блокаду портов Бердянска и Мариуполя.



Всем, извините за каламбур, насрать, что город у моря не может этого сделать уже шестой день. И если сегодня все-таки дадут воду и включат канализацию – это повод объявить пятницу 1 февраля национальным праздником избавления от дерьма в Бердянске. В прямом смысле этого слова...



На всякий случай в рамках ООС (ранее АТО) были проведены небольшие военные учения в акватории Азовского моря. В небо были подняты истребители при условной поддержке кораблей ВМС и Государственной пограничной службы. Корабли при этом в море не выходили, опасаясь увязнуть в бердянских фекалиях.



Кроме того, власти еще раз обратились к ОБСЕ с требованием прислать миссию, которая должна оценить ущерб от российского “пиратства” в регионе и рассмотреть вопрос о предоставлении нам финансовой помощи. Такая вот хроника событий.



Но вернемся к дерьму. Как сообщает мой приятель, по состоянию на вчерашний вечер обстановка в городе была напряженной, но терпимой. В тех местах города, где нечистоты вышли на поверхность, старались не ходить, не ездить и не оставлять транспортные средства. Туда вызывали санбочки коммунальных предприятий, а так же частников – откачивать сливы.



При этом очереди за питьевой водой удлинились. А бутылированная вода из магазинов исчезла. Проявляются спекулятивные настроения. Пластмассовая тара стала предметом дефицита, так как ее используют для туалетных нужд – вместо унитаза. Проблема лишь в том, что когда полгорода начинает массово выкидывать пластиковые бутылки с “дерьмовым наполнителем”, это не есть хорошо.



P.S. Что у нас в сухом остатке? В Украине — фекальная катастрофа. Пока – в отдельно взятом курортном городе. Но может случиться и в других городах. Уже не со стотысячным населением, а с миллионным. А это в разы больше дерьма, как вы понимаете.



Очевидно, что страна не готова к таким вызовам. Она сосредоточена на президентских выборах и европейском пути. Можно ли идти в Европу с дырявым канализационным коллектором мы не узнавали. Наверное, придется заменить.



Но больше всего удивляет и возмущает социальное равнодушие к физиологическим проблемам Бердянска. Ни тебе флешмобов. Ни фотографий с табличкой “Je suis Berdyansk”. Ни официальных заявлений высокопоставленных лиц.



Всем, извините за каламбур, насрать, что город у моря не может этого сделать уже шестой день. И если сегодня все-таки дадут воду и включат канализацию – это повод объявить пятницу 1 февраля национальным праздником избавления от дерьма в Бердянске. В прямом смысле этого слова...

