В России оштрафовали водителя, прокатившего двух друзей на ковре

24-летнего жителя Сормовского района Нижнего Новгорода оштрафовали на 1000 рублей за то, что он прокатил двух друзей на прицепленном к машине ковре. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.



"В результате проверки информации, размещенной в СМИ 25 января 2019 года, сотрудники полиции установили, что житель Сормовского района областного центра осуществлял на прикрепленном к своему автомобилю текстильном изделии в виде ковра перемещение своих приятелей по проезжей части в Нижегородском районе", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



В процессе расследования полицейские установили всех участников акции, но протокол об административном правонарушении был составлен только в отношении водителя, которого оштрафовали по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля").





