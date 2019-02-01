Картофель очень полезен для здоровья

В нем есть белки, углеводы, клетчатка, витамины С и В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин и фолиевая кислота, пишет "Хроника мировых событий". Состав и питательная ценность разнится в зависимости от сорта и способа приготовления картофеля. Но известно одно: самая питательная часть - кожура.



При этом картофель можно считать мощным антиоксидантом благодаря высокому уровню флавоноидов, каротиноидов и фенольных кислот. Как показали эксперименты, антиоксиданты, присутствующие в картофеле, могут тормозить рост раковых клеток в печени и толстой кишке. Кстати, красный картофель содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов, чем белый. Еще в картофеле есть так называемый стабильный крахмал - он является источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике. Такой крахмал позволяет лучше контролировать уровень сахара.



А еще картофель способен поддержать работу мозга, замедлив процесс снижения когнитивных способностей, за счет содержания витамина В6. Этот же витамин способствует здоровому развитию мозга у детей. Плюс, крахмал также помогает организму высвобождать важные для настроения и сна гормоны (серотонин, мелатонин, норадреналин). Для лиц с проблемными почками картофель также показан. Здесь на помощь приходят: щелочные соли, медь, марганец, калий и витамин В.

