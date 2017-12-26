Адвокаты: статьи о встрече Иванющенко с Крысиным – информационный вброс

Адвокаты бизнесмена Юрия Иванющенко Евгений Глазков и Юрий Колесников опровергают информацию о каких-либо встречах своего клиента с фигурантом убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.

Об этом говорится в заявлении юристов. Напомним, ресурс "Громадське" 30 января опубликовал новость о том, что якобы Крысин встречался с Иванющенко накануне убийства журналиста Веремия. Об этом изданию якобы сообщили некие "источники".

"Это очередной информационный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью. Заказчики этой кампании каждый раз придумывают новые истории, и если ранее их любимой темой был бизнес, то сейчас переключились на события Майдана. Задумка понятна – общество болезненно реагирует на события, произошедшие в начале 2014 года", - заявили адвокаты.

По их словам, Иванющенко не имел никаких отношений с Крысиным и даже с ним не знаком.

Адвокаты заявляют, что Иванющенко не является фигурантом уголовных дел, связанных с преступлениями совершенными во время Революции достоинства, о чем свидетельствуют многочисленные официальные ответы ГПУ и МВД.

"Материал "Громадського" основан на каком-то таинственном источнике. Мы оставляем вероятность, что журналисты были нарочно дезинформированы этим источником, поэтому мы просим представителей ресурса "Громадського" опубликовать опровержение этой статьи на главной странице сайта до завтра (1 февраля 12:00). В противном случае мы вынуждены будем обязать их это сделать, обратившись в суд и отстояв свою позицию в общем судебном порядке", - заявили адвокати.

Адвокаты утверджают, что "эта новость – фейк, призванный оказывать давление на нашего клиента и в очередной раз очернить репутацию господина Иванющенко, опорочить его имя". Они добавили, что информационное давление на Иванющенко длится уже который год, и "когда у оппонентов нет аргументов, в ход идут заказные статьи и разного рода вбросы".

Ранее Иванющенко уже выигрывал суды у таких журналистов как Юрий Бутусов и Ольга Василевская-Смаглюк, которые, по словам юристов, распространяли неправдивую информацию в адрес Иванющенко, "обогащаясь на публикации черного пиара".

"Ольга Василевская-Смаглюк уже пыталась вменить нашему клиенту убийство экс-главы Укрспирта Панкова, только позже суд постановил дать опровержение статьи, а истинные убийцы вскоре были установлены следствием и арестованы. Это очередное подтверждение заангажированности и необъективности отдельных украинских журналистов", - резюмировал адвокат бизнесмена Глазков.

Напомним, в 2017 году Европейский Союз снял с бизнесмена Иванющенко все санкции, которые были введены в 2014 году против ряда граждан Украины.