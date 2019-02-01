Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

Городские советы Днепра и Запорожья установили ставки турсбора в зависимости от стоимости проживания в местах размещения, в Одессе поддержали единую ставку для всех туристов.



В частности, в Днепре ставка турсбора составит 0,35% минимальной заработной платы (МЗП) для внутренних и иностранных туристов при условии стоимости проживания не более 200 грн/сутки. При этом турсбор для иностранных туристов, которые платят за проживание более 3 тыс. грн/сутки, составит 1,5% МЗП.



Депутаты Запорожского горсовета также одобрили ставки турсбора в зависимости от стоимости проживания. Так, для внутренних туристов ставка составит 0,05% при условии стоимости проживания до 300 грн/сутки, 0,25% – от 300 грн до 600 грн, 0,5% – при стоимости проживания более 600 грн/сутки.



Для иностранных туристов в Запорожье будут действовать повышенные ставки: 0,5% МЗП при стоимости проживания до 300 грн/сутки, и 1,5% - более 300 грн/сутки.



Турсбор в Одессе был утвержден горсоветом в размере 0,5% МЗП для всех туристов.



Как сообщалось, Киевский городской совет утвердил ставки туристического сбора в размере 0,4% МЗП для украинских туристов и 1% МЗП - для иностранных.



Ранее Уманский городской совет утвердил ставки туристического сбора в размере 0,5% для украинских туристов и 5% МЗП - для иностранных.



Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора и обязала уплачивать его туристов, проживающих в частном секторе, свидетельствует закон с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о пересмотре ставок отдельных налогов и сборов (ресурсный законопроект №9260 из "бюджетного пакета").



Помимо этого, закон изменяет ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы (МЗП) в сутки, что с 1 января 2019 года составит 20,87 грн, для въездного туризма – до 5% МЗП (208,65 грн). Окончательный размер ставок устанавливают местные советы.

