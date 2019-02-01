Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Италия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщил замглавы МИДа Италии Манлио Ди Стефано в интервью каналу TV2000, сообщает УНИАН.

Он напомнил о принципе невмешательства в дела других государств, который поддерживается ООН.

«Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны», – заявил дипломат.

Ди Стефано также напомнил, что таким образом Европейский союз уже пытался действовать в Ливии и напомнил, во что это вылилось, отметив, что нельзя допустить повторения подобного сценария в Венесуэле.

«Сейчас все признают ошибки, совершенные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле», – отметил он.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.