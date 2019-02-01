Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Италия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщил замглавы МИДа Италии Манлио Ди Стефано в интервью каналу TV2000, сообщает УНИАН.



Он напомнил о принципе невмешательства в дела других государств, который поддерживается ООН.



«Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны», – заявил дипломат.



Ди Стефано также напомнил, что таким образом Европейский союз уже пытался действовать в Ливии и напомнил, во что это вылилось, отметив, что нельзя допустить повторения подобного сценария в Венесуэле.



«Сейчас все признают ошибки, совершенные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле», – отметил он.



Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

