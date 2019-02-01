Удаление из Facebook делает людей счастливее - ученые

Исследование, проведенное в Стэнфордском университете в Нью-Йорке, показало, что пользователи Facebook, удалившие свои аккаунты, оказались счастливее, более довольны жизнью и реже подвержены чувствам беспокойства, депрессии или одиночества. Об этом пишет Engadget.



После участия в эксперименте они также меньше пользовались другими социальными сетями и реже использовали Facebook.



Те, кто отказался от Facebook, нашли множество вещей, которыми можно заполнить время, ранее отводившееся соцсети. Это включило встречи с друзьями и семьей, просмотр телевизора. При этом люди тратили меньше времени на новости, нежели до этого, что помогало преодолеть поляризацию их политических настроений.



Ученые провели это исследование в преддверии президентских выборов 2016 года в США, когда политическая напряженность в обществе была на пике. Удаление аккаунта помогало пользователям избежать жарких споров и риторики.



В итоге специалисты пришли к выводу, что уход из соцсети может оказаться очень полезным для пользователей.

