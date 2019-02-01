В Киеве выросли тарифы на холодную воду

В столице с 1 февраля выросли цены на водоснабжение и водоотвод холодной воды. Так, 1 кубометр воды в многоквартирных домах подорожал с 19,59 грн до 21,75 грн (с НДС).



Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Киевводоканала.



В частности, НКРЭКУ установила для ЗАО "АК "Киевводоканал" следующие тарифы с 01.02.2019:



- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г.Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м;



- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. Ч. НДС 3,626 грн).

