Из зала суда сбежал обвиняемый в краже

Подсудимый, обвиняемый в совершении кражи, cбежал из зала Шполянского районного суда в Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.



"По информации Шполянского отделения полиции Смиляньского отдела Черкасской области, 37-летний подсудимый Виталий Черевко cбежал из зала Шполянского районного суда 31 января около 13:30", - говорится в сообщении.



Мужчине инкриминируют совершение кражи, соединенной с проникновением в помещение - по ч. 3 ст. 185 УК.



На его розыск ориентирован весь личный состав полиции Черкасской и смежных областей. Полиция призвала граждан сообщать ей в случае, если увидели мужчину.

