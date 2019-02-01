«Госэнергонадзор»: ликвидировать нельзя реорганизовать

С декабря прошлого года в Украине фактически отсутствует главный контролирующий орган в сфере электроэнергетики – Госэнергонадзор. Сегодня, 1 февраля, сотни работников этой контролирующей организации вышли на акцию протеста возле Кабинета министров. В чем причина протеста? По словам главного государственного инспектора по энергетическому надзору Украины Вадима Антонюка, с «26 декабря 2018 года Госэнергонадзор вынужденно перешел на восьмичасовую рабочую неделю, и на работу выходит порядка 8 процентов всего персонала».



Что это означает? Прежде всего, под угрозу поставлена безопасность работы всех распределительных сетей страны в критический зимний период. Просто некому контролировать качество энергоснабжения, и де-факто олигархи, владеющие облэнерго, могут просто не обращать внимания на требования безопасности.



Ситуация, когда люди, работающие в Госэнергонадзоре, оказались в подвешенном состоянии, как и сам контролирующий институт, сложилась из-за «особенностей национального реформирования». По словам Антонюка, в настоящее время Госэнергонадзор подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности, но при этом входит в состав НАЭК «Укрэнерго». В принятом парламентом законе о рынке электроэнергии установлено, что Кабинет министров обязан до 11 июня 2018 года реорганизовать Госэнергонадзор в центральный орган исполнительной власти. Однако как это сделать, если нет механизма проведения такой реорганизации?







«Чтобы не создавать рисков для стабильной работы энергосистемы, сначала нужно сформировать новый орган, а затем ликвидировать предыдущий», – считает Антонюк. Нормальная логика, абсолютно рабочая схема. Но в действительности все произошло с точностью до наоборот: новый орган не создан, а Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, ссылаясь на уже упомянутый закон о рынке электроэнергии, фактически исключила из расходов «Укрэнерго» статью расходов на финансирование Госэнергонадзора. Новый контролирующий орган не создан, а старый не финансируется. Временным выходом из сложившейся патовой ситуации может стать принятие проекта закона №8527-д, в котором предусмотрено внесение изменений в переходные положения закона о рынке электроэнергии относительно продления реорганизации до 31 марта 2019 года. Так себе, честно говоря, выход, но он хоть позволит восстановить финансирование и обеспечить выполнение Госэнергонадзором своих функций. Однако Рада так и не сумела рассмотреть эти поправки, поскольку началась избирательная кампания и уже не до таких «мелочей», как безопасность в сфере электроэнергетики.







Акция протеста – это, конечно, последнее средство. Но у трудового коллектива Госэнергонадзора просто нет другого выхода. Поэтому люди вышли под Кабмин с требованием урегулировать ситуацию. 5 февраля будет аналогичная акция под Верховной Радой. Антонюк откровенно говорит: «Когда наши сотрудники разбегутся окончательно, то осуществлять контроль над энергетической отраслью будет просто некому». Чтобы вырастить квалифицированного инспектора, необходимо как минимум пять лет. И это при условии, что он будет выходцем из энергетической отрасли. Естественно, возникает вопрос: а кому выгодно отсутствие эффективного надзора за деятельностью облэнерго? И он, вопрос, чисто риторический. По словам Вадима Антонюка, «монополист всегда будет искать виновного на стороне: белка пробежала, сорока изолятор клюнула и так далее… А наши инспектора выезжают на место, все проверяют. Потребитель, конечно, может прийти с жалобой к монополисту, но чаще всего из-за отсутствия специальных знаний он не в состоянии разобраться, честен ли тот с ним».









