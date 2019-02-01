В новом сезоне «Орла и решки» на «Интере» Алина Астровская станет мамой, а Коля Серга встретит китов

В воскресенье, 3 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярного тревел-шоу «Орел и решка». Мальдивы, Сингапур, Таиланд, Шри-Ланка, Гоа и Берег Майя… Ведущие Коля Серга и Алина Астровская посетят еще 20 самых популярных и самых неожиданных «морских» мест на планете. В «Морском сезоне 3» телезрителей ждут новые удивительные открытия, опасные подводные приключения, экстремальные развлечения и полезные советы для туристов.



«Мы очень рады, что зрителям понравились наши морские приключения, это вдохновляет, – говорит генеральный продюсер «Орла и решки» Елена Синельникова. – Поэтому в новом сезоне мы хотим показать не только такие популярные курорты, как Мальдивы, но и архипелаг Фернанду-ди-Норонья в Бразилии или пляжи страны Белиз. Уверена, немногие о них знают. Но в этом и фишка! Мы хотим показать нашим зрителям новые места, которые удивили даже нас, опытных исследователей морей».



Новые маршруты, солнечные пейзажи и далекие берега в «Морском сезоне 3» будут открывать для себя не только телезрители, но и опытные телепутешественники – Алина Астровская и Коля Серга.



«Я очень жду Перу! – признается Алина. – Мне кажется, такие места меняют людей, показывают величие природы и то, как важно ее сохранять. Шри-Ланку жду не меньше: мне бы очень хотелось, чтобы зрители прониклись той атмосферой добра и радушия, которую я ощутила от местных жителей! Вообще все страны в этом сезоне яркие. Самое главное для нас – вдохновить своим примером телезрителей, чтобы им тоже захотелось собрать рюкзак и отправиться знакомиться с каждым из этих прекрасных уголков Земли!»



По словам генерального продюсера проекта, новый сезон принесет ведущим «Орла и решки» много радости и испытаний: «Алина наконец-то покатается на банане. Она давно просила поменять дайвинг на такие «покатушки». Свершилось! – смеется Елена Синельникова. – Коля же любит дайвить, и в этом сезоне у него будет не только опасное ночное погружение, но и много экстремальных водных развлечений».



Увлекательные приключения будут происходить с ведущими «Орла и решки» на каждом шагу. Например, во время путешествия на Шри-Ланку исполнится давняя мечта Коли Серги – увидеть китов, Алина Астровская в Таиланде научится кататься на мопеде, а в бразильском городе Ресифи спустится вниз по 100-метровой отвесной скале. Но самое неожиданное – ведущая тревел-шоу станет мамой! Она усыновит несколько кораллов на дне Индийского океана.



В каждом новом выпуске «Морского сезона 3» – новые открытия и полезные «лайфхаки». Коля и Алина будут рассказывать не только о пляжах и морях, но и о том, как выжить на безлюдном острове. А еще – научат играть в хоккей под водой и в футбол с морскими цыганами.



«Новый сезон будет очень насыщенным, – обещает Коля Серга. – Штормы, борьба с гигантскими волнами во время серфинга, попытки трактовать загадки планеты и многое другое ожидают вас в нашей интерпретации».



А еще в новом сезоне зрителей ждет больше шуток ведущих и закулисье сьемок.



Начнется «Морской сезон 3» на Мальдивах. В этом райском уголке есть все для прекрасного отдыха: бананы и сибобы, подводные рестораны и больше тысячи коралловых островков. А местные кораллы могут стать вашими родственниками! Все тайны Мальдив – в первом выпуске тревел-шоу «Орел и решка. Морской сезон 3». Не пропустите – в воскресенье, 3 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер».

