Жизнь после комы: на «Интере» – премьера сериала «Фалько»

В воскресенье, 3 февраля, в 15:45 на «Интере» – премьера многосерийной криминальной драмы «Фалько» (Falco). Это французская адаптация немецкого сериала «Последний бык». В главной роли – Сагамор Стевенен («Коко Шанель», «Романс», «Мишель Вальян»). Также в картине сыграли Арно Шеврье, Клеман Мануэль, Алексия Бальер, Матильда Лебреке, Мари Беро.



Главный герой – полицейский Александр Фалько, который приходит в себя после 22 лет комы. Пока он лежал в больнице, мир вокруг изменился, его жена снова вышла замуж, а дочь повзрослела. Герою не остается ничего другого, как вернуться к работе полицейского и выяснить, что с ним произошло и почему он оказался на больничной койке. В тот день, 22 года назад, вместе со своим напарником Жан-Полем Менаром Александр отправился на задание: задержать бандитов. Во время захвата он получил пулевое ранение в голову и впал в кому. Кто же выпустил пулю, которая отобрала у Фалько столько лет жизни?



Исполнитель роли Фалько Сагамор Стевенен очень серьезно подошел к работе в этом сериале. Чтобы достоверно сыграть человека, который много лет пролежал в коме, актер перед съемками посещал больницу и наблюдал за людьми, находящимися в этом состоянии, и их семьями. Этот опыт настолько тронул Сагамора, что он даже попросил авторов немного переписать сценарий: «Изначально сюжет был немного легче, ближе к своей немецкой версии, где главный герой просыпается, сбривает свои усы, обувает ковбойские сапоги – и вперед! Столкнувшись с комой в реальности, я сразу почувствовал, что мы не должны обобщать эту тему до простой формальности, о которой зрители быстро забудут».



В первом сезоне «Фалько» – 6 серий. Сериал с первых эпизодов полюбился зрителям как во Франции, так и во всем мире. Поэтому было решено снимать продолжение. Всего в картине 4 сезона и 30 серий. «Зрителям очень понравился персонаж. Существует много картин о копах. Но намного интереснее следить за полицейским, которому приходится заново учиться жить», – анализирует популярность сериала Сагамор Стевенин.



Сможет ли главный герой, который провел в коме 22 года, адаптироваться к современным реалиям? Смотрите криминальную драму «Фалько» – с 3 февраля по воскресеньям в 15:45 на телеканале «Интер».



«Фалько»

Оригинальное название: Falco

Жанр: криминальная драма

Количество серий: 6

Страна: Франция

Режиссеры: Джулиус Берг, Лоран Александр, Жан Люк Эрбуло, Тьерри Пети, Этьен Хуэт, Марвен Абдулла

Сценарий: Клотильда Джеймин, Оливье Дюжоль, Роберт Данненберг и др.

Продюсер: Александр Фортюи

В ролях: Сагамор Стевенен, Жан-Франсуа Стевенен, Арно Шеврье, Мишель Гарсиа, Мари Ленуар, Джанни Джардинелли, Сайда Джавад, Лили-Флёр Понто, Анн Кайон и другие.

