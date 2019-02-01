Украинцы растаможили 65 тыс. авто на еврономерах по льготным ставкам – ГФС

Украинцы с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года растаможили 65 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по льготным ставкам, уплатив при этом 4,1 млрд грн налогов, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте в пятницу.



"Только за прошлые сутки, 31 января, граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 тыс. грн платежей", – указала ГФС в сообщении.



При этом 55 тыс. оформленных за этот период авто на еврономерах находились в Украине с нарушениями требований Таможенного кодекса, за что их собственники уплатили 467 млн грн (8,5 тыс. грн за каждый автомобиль), уточнили в пресс-службе ГФС.



Больше всего автомобилей на еврономерах украинцы оформили в Киеве – почти 10,8 тыс. транспортных средств, Волынской области – 8,7 тыс. авто и Черновицкой – более 6 тыс. автомобилей, свидетельствуют данные ведомства.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания в течение 90 календарных дней.



Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019 года, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. А с мая этого года вступают в действие жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

