Япония и ЕС запустили крупнейшую в мире зону свободной торговли

Крупнейшая зона свободной торговли в мире заработала в пятницу, 1 февраля, со вступлением в силу Соглашения об экономическом партнерстве (EPA) между ЕС и Японией. Об этом пишет EUobserver.



"Мы открываем новый рынок, который является домом для 635 млн человек и около трети мирового ВВП", - сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.



Европейские компании ежегодно будут экономить 1 млрд евро на пошлинах и могут увеличить экспорт в Японию на 13%.



Соглашение, работа над которым длилась четыре года, снижает тарифы, внедряет сотрудничество в сфере стандартов и регулирования и открывает рынки государственных закупок.

