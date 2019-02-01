Деятельность Аласании должны расследовать правоохранительные органы, - Деркач

Расследовать злоупотребления экс-руководителя "Суспильного" Зураба Аласании призывает правоохранительные органы народный депутат Андрей Деркач. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.



Деркач отметил, что увольнение Аласании было ожидаемым решением, хотя Набсовет и затянул с ним.



"Сейчас главное, чтобы не повторилась известная украинская ситуация: отставка для чиновника как отпуск и индульгенция. Зураб Аласания должен ответить за все злоупотребления (мягко говоря) на "Суспильном", совершенные им и его ставленниками. Необходимо разорвать принцип "украл-уволился-всплыл в другом месте". Поэтому жду от правоохранительных органов действенного расследования", - отметил Деркач.



Депутат также напомнил, что журналисты уже публиковали расследования деятельности Аласании на "Суспильном".



"Заоблачные премии руководства компании, коррупционные схемы, увольнение журналистов, закрытие региональных представительств, неоднократные скандалы с подчиненными Зураба – об этом и многом другом писали СМИ. Кто хочет – легко найдет. Также все необходимые факты – и не только для увольнения, но и для открытия криминальных производств – были собраны независимыми журналистами-расследователями", - отметил депутат.



Как известно, вчера Набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с руководителем "Суспильного" Зурабом Аласанией. За это решение проголосовало большинство членов совета.



