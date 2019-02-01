Мобильные операторы начали тестировать перенос номера

До 1 февраля 2019 года мобильщики Украины должны были подготовиться к тестированию MNP (Mobile Number Portability) - услуги, позволяющей абоненту сменить сотового оператора, сохранив номер. Дело в том, что уже 4 февраля регулятор намерен начать опытную эксплуатацию нового для нашей страны сервиса. Однако не все операторы из "большой тройки" уверены в своих силах. Хотя деваться им некуда – в мае услуга должна стать доступной для всех украинцев.



Больше всего хлопот у операторов вызвала подготовка локальных баз данных (БД) к взаимодействию с централизованной (ЦБД). За которую отвечает ее администратор, Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР). Как заявили UBR.ua сами операторы, в целом работа идет по плану. Правда, не все они уверены, что тестирование пройдет гладко.



Самый маленький из "большой тройки", lifecell, сообщил, что уже давно создал локальную БД и первым начал тестирование. "Мы двигаемся согласно ориентировочным планом НКРСИ. До этого момента никаких трудностей не возникало", - заверила пресс-служба этой компании.



Не видят никаких сложностей и в Vodafone Украина: оператор отрапортовал, что заранее подготовил собственную локальную базу данных. Ему ничто не мешает приступить к взаимодействию с централизованной БД вместе с другими операторами и администратором.



Готов к испытаниям и "Киевстар", однако в пресс-службе компании отметили, что проект технически сложный и требует не только доработки почти всех IT-систем оператора, но и комплексного межоператорского тестирования. "Мы делаем все возможное, чтобы успеть к сроку, определенному регулятором (Нацкомиссия регулирования связи и информатизации, НКРСИ – ред.)", - резюмировали в компании.

