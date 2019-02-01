В Украине построят ракетные хранилища по стандартам НАТО

В Украине планируют реализацию проекта по построению нескольких хранилищ для боеприпасов и ракет по стандартам НАТО общей стоимостью 4 млн грн. Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.



"Минобороны внедряет пилотный проект с международной организацией HALO Trust (британской благотворительной и американской некоммерческой организации, которая занимается обезвреживанием наземных мин и боеприпасов - ред.) По расширению сотрудничества в сфере живучести баз и арсеналов. Итогом проекта будет построение нескольких хранилищ по "натовским" стандартам для хранения ракет и боеприпасов в одной из воинских частей ВСУ", - отметил Комиссаров.



По его словам, проект предусматривает финансирование в размере 4 млн грн. Он включает в себя построение хранилищ, оборудования их современным оборудованием, а также подготовку и обучение персонала, который будет задействован для хранения ракет и боеприпасов.



При этом он добавил, что такой проект реализуется для обеспечения безопасности страны от "повторения страшных трагедий, связанных с хранением боеприпасов".

