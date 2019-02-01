Фелиматология по-украински: «Ну пацалуй ме-е-е-еня-а-а-а-...»

С недавних пор, как кандидаты в президенты Украины и заинтересованные избиратели нации начали выяснять, кто из них является на самом деле, как бы это сказать помягче, экскрементом, я все жду, когда в ход пойдут более физиологические и даже орально-тактильные приемчики, привлекающие народ на ту или иную сторону. Жизнь такова – я точно знаю: с распространением толерантности по украинским черноземам без этого уже не получится. Ибо народ особенно устал и хочет ласки. Или хотя бы посулов любви. И, мне кажется, я знаю дату, когда все и начнется – после 3 февраля сего года...



То есть когда прекратится прием заявок на участие в президентской гонке, тогда и появится нужда в более плотном (во всех смыслах) завоевании популярности. Любовь должна постучаться в заскорузлые сердца. И так происходит уже везде, а значит, и Украина, получившая безвиз в цивилизационное лоно, тоже не должна оставаться в стороне.



Почему так? Очень просто: во-первых, в той самой цивилизации, куда стремится Украина, уже давно существует наука «филематология». Вы не поверите, но это – дисциплина, изучающая фундаментальные физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя. Ну, того самого, который, как утверждают хитрые и знающие в этом деле толк филематологи, считается нормальным и наиболее распространенным проявлением романтических или иных положительных чувств. Между людьми и близкими к ним по физиологии гоминидами. Причем в обществах, которые в своей жизни устроены более сложно и витиевато. То есть в цивилизованных – с толерантностью прямо на улицах, не принимающей во внимание разность или одинаковость полов. Просто целуются особи, и все, и цивилизация так и прет наружу.



Во-вторых, филематологи установили, что чем примитивнее общества, тем чаще поцелуи рассматриваются в них нетерпимо – как некомфортный или неприятный способ взаимодействия между людьми, к тому же передающий различные эпидемии или отдельные болячки. Дураки примитивные. Ну что тут можно еще сказать, если современная филематология опытно-экспериментальным путем выяснила, кто из гоминидов 140 тысяч лет назад от древних укров и ариев первым отпочковался в человекообразные обезьяны, от которых, как утверждает сэр Чарльз Дарвин, и пошли современные люди. Филематологи выяснили, что действия, очень похожие на человеческий поцелуй, можно наблюдать у обезьян шимпанзе и бонобо. Это, оказывается, тоже гоминиды. А что, нынешние древние шумеры современной Украины хуже каких-то бонобо? Да ни в коем разе!



Пронырливые и пытливые (то есть настоящие) филематологи сегодня глубоко копают. Они уже выяснили, что:



а) есть первый поцелуй – выражение симпатии или любви к другому человеку, «момент, наполненный бурей эмоций» (цитата);



б) бывают любовные, срамные, нежные, страстные, дружеские, почтительные, умиленные, отцовские, следовательно, сыновние, братские, материнские, сестринские, дочерние. Давно в ходу воздушные поцелуи, даже поцелуи-смайлики. И есть даже поцелуи уже растащенные по национальным квартирам – эскимосские и французские (ну те, из анекдота про мужа, который объясняет, что у него, мол, не француженка, а это ее хулиган на улице научил ТАК и ТАМ целоваться).



Так, повторяю, чем Украина предвыборная хуже? Ничем! Более того, передовые достижения филематологии уже можно применить для изучения политической борьбы во время президентских кампаний и ее итогов. Персональных, ну, выяснения, кто победил. И я вот о чем: возьмем глав Украины и проанализируем их на предмет филематологии. Кто с ней был знаком, тот и более успешен – вот главный вывод, который подтвержден даже визуально!



Вот вам первый президент Украины – Леонид Кравчук. Как бы во всех отношениях достойный человек – вежливый, боец партии, характер нордический, выдержанный, то да се. Но публично целовался он разве что с каким-то непонятным челом да, кажется, с Филаретом (Денисенко), уже при Леониде Макаровиче, мутившим с томосом:











Еще его подловили в какой-то псевдофилематологической ситуации, когда он то ли целует четвертого президента страны Виктора Януковича, то ли пророчит, что к нему придет пушной северный зверь, а Виктор Федорович, судя по выражению лица, его понимает – ужас именно так и выглядит:







И что случилось с Кравчуком, известно всем. Понадеялся он на свое целомудрие (по-патриотически – «цнотлывисть»), пошел на досрочные выборы и проиграл. И сейчас редко кто не обозначает его интеллектуальные способности верчением указательным пальцем то ли правой, то ли левой руки у виска (мол, сам виноват, думать надо было).



Следующие два президента – Леонид Кучма и Виктор Ющенко – тоже были не чужды науке о поцелуях. И пользовались ею в политической борьбе очень и очень умело – они целовали людей, а не люди их! Причем не в губы, как могло бы показаться, целовали, а руки:











Не знаю, сами они до этого интуитивно додумались, или заезжие филематологи подсказали, но прокатило по полной: Кучма просидел два срока и даже мылился на третий. А Ющенко хоть и пришел к власти на волне неконституционного госпереворота («третий тур»), но на посту отмучился сам и отмучил нацию («малэнькых украинцив») все положенные пять лет («пятилетка оранжевого безумия»).



А дальше, увы, начался треш, неподвластный и науке о поцелуях. Потому что, как мне, начинающему политическому филематологу, кажется, сместились и поменялись местами фигуранты этого увлекательного действа. Не президенты стали целовать народ, а народ потянулся губами к их президентским ручкам. Причем – это очень важно! – уже на стадии кандидатства потянулся.



И вот вам результат: весь обцелованный Янукович не досидел свой срок (в хорошем президентском смысле этого слова, в нехорошем – отсидел чуть ранее) и оказался в Ростове-на-Дону.







Его «наступнык» – нынешний гарант нации, в отличие от «папередныка», идя к власти, как-то от филематологии отказался и в политических лобзаниях замечен не был. Ну, там война началась в Донбассе, экономика просела, социалка рухнула, цены устремились в небо, нищета выползла изо всех щелей и заполонила все, революционные, но жадные дурачки обсели все ветви и уровни власти, короче, не до поцелуев было...



Но прошли первые пять лет Петра Порошенко, гаранта и главковерха, и перед ним опять встал вопрос: быть или не быть? И он решил быть. Потому что в противном случае, если верить главному предвыборному слогану сторонников действующего президента, президентом Украины станет... Владимир Путин. Автоматически, даже без уведомления главы государства соседней России о таком «счастье» – владеть Украиной.



И все бы ничего (ну, типа хочет человек повторно, пусть пробует, Ющенко же пробовал), если бы, вы не поверите, опять не вмешалась филематология. Не гарант нации потянулся, как Кучма и Ющенко, к народным рукам, а совсем даже наоборот:







И что? А ничего. Я – филематолог, повторяю, начинающий, могу ошибиться, но мне как-то кажется, что подобное может не очень хорошо сказаться на итогах выборов 31 марта сего года. Ну, по аналогии с Януковичем, который утверждал, что «власть наша сильна, как никогда», и позволял себе лобызать руки. А результат известен.



Одно может утешить с точки зрения филематологии – не один гарант нации такой. Его «головная боль» и конкурентка тоже поцелуями не гнушается. И тоже, как видим, не на пользу себе:







И, конечно же, по-любому стоит сказать, что политическая филематология – это область знаний хоть и популярная, но еще не так развита, как, к примеру, математика или смерековая шумерология Галичины в Украинском институте нацпамяти Вовы Вятровича, от которого, кажется, упомянутые выше шимпанзе-бонобо и набрались украинства и теперь целуются где ни попадя, стараясь стать людьми, минуя сэра Дарвина. Она (наука о поцелуях) не все еще может объяснить. Особенно в политике. Например, если верить ей, то аж ничуть не понятно, чьим президентом хочет стать тот же крайне радикальный кандидат Олег Ляшко:







Но мир-то не стоит на месте. И 3 февраля 2019 года, после которого кандидаты в президенты Украины ринутся в народ завоевывать себе популярность и голоса избирателей, не за горами. И самый интересный вопрос уже ясен: если всех перецеловать или дать им всем кандидата отчмокать в руки, станет он главной государства или нет?



Филематологи всех стран, все в Украину! Такой материал может пропасть зря. Ведь в Украине, несмотря на неотвратимо приближающийся статус великой аграрной сверхдержавы, не бонобо какие-то живут, тут все серьезно. Гораздо серьезнее, чем может на первый взгляд показаться, и психиатры уже не справляются даже на уровне диагностики...



