Рост цен на хлеб в прошлом году достиг 21,5%

Темпы роста цен на хлеб в 2018 году остались высокими - 21,5% (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, передает УНН.



"Темпы роста цен на хлеб и кондитерские изделия остались высокими (21,5% г/г и 11,8% г/г соответственно), а рост цен на макаронные изделия продолжал ускоряться (до 14,7% г/г)", - сообщили в НБУ.



Также в регуляторе отметили прошлогоднее подорожание муки и рост других производственных расходов, что сдерживало замедление инфляции обработанных продуктов питания.

