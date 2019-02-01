Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу

Актриса Натали Эммануэль, исполняющая роль Миссандеи в «Игре престолов», рассказала, что в конце сериала справедливость восторжествует. Об этом сообщает The Sun.



«Это будет удивительно, и это будет круче, чем любые серии, снятые до этого», — прокомментировала артистка последний эпизод шоу. Она добавила, что финал будет горько-сладким, но при этом справедливым и блестящим. По ее мнению, создателям удалось сохранить высокое качество сериала, поэтому фанаты по-прежнему ждут новых серий.



29-летняя актриса также призналась, что будет скучать по работе и «удивительному актерскому составу». Как отметила Эммануэль, «Игра престолов» изменила ее жизнь, так как до участия в шоу она была вынуждена работать в розничной торговле, несмотря на желание сниматься в кино.

