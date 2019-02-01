Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще 13 книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из Российской Федерации еще 13 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора. Как сообщает в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции о признании ее такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.



Запрет на ввоз книг выдан ООО "Дресс Шоу", ООО "Етниктрейд", ООО "Якаб Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина".



Так, не предоставлено разрешений на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора, в частности, учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс" разрисованы флагами вооруженных формирований РФ.



Также на рынок Украины не поступит книга Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации", в которой примером "эффективных" аргументов служат цитаты Ленина и Сталина, что является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной в Украине.



"Эксперты также обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями "русского мира", в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов", - говорится в сообщении Госкомтелерадио.



Так, например, книга произведений Сергея Довлатова (издательство "Азбука Аттикус") содержит предисловие, в которой пропагандируется "известный украинофоб" Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.



В Госкомтелерадио напомнили, что в 2018 году предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания, составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила более 1 млн грн.

