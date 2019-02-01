Победительница Евровидения-2018 сняла клип в Киеве

Израильская поп-певица Нетта Барзилай, которая выиграла конкурс Евровидение в прошлом году, выпустила видео на песню "Bassa Sababa". Съемки клипа проходили в Киеве.







В частности, в видео можно увидеть помещение Национальной библиотеки имени Вернадского, Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост и многоэтажки и заснеженные улицы одного из столичных спальных районов.



С иврита “Bassa Sababa” переводится как “Вот блин”. Видео снято в формате видеоигры, где жених сбегает из-под алтаря. Сначала парня преследует огромный розовый носорог, а в конце истории его затягивает в котлован с жевательной резинкой.



Как сообщает The Times of Israel, Нетта сказала, что эта песня является еще более “настоящей и грубой” версией расширения прав и свобод женщин, чем в ее треке “Toy”, который принес певице победу на Евровидении-2018.

