В ЕС не исключают возможность расширения санкций против Венесуэлы - Могерини

Министры иностранных дел ЕС могут обсудить возможность расширения санкций против Венесуэлы, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



"Точечные санкции ЕС против Венесуэлы были введены в прошлом году. Они нацелены на отдельных людей, которые несут ответственность за воспрепятствование демократическому волеизъявлению народа. Насколько я знаю, эти санкции единогласным решением были пару недель назад продлены на один год", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС.



Она подчеркнула, что эти санкции не направлены против народа Венесуэлы. По ее словам, "они связаны с запретом на въезд и заморозкой счетов".



"Министры не исключили возможность дискуссий о введении аналогичных точечных санкций в отношении лиц, несущих ответственность за подавление демократии в стране", - сказала она.



Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении Венесуэлы. "Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - сказал Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".

