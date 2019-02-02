Памяти Кузьмы Скрябина: воспоминания коллег и друзей музыканта – в программе «Утро с Интером»

2 февраля исполнится 4 года, как ушел из жизни музыкант, телеведущий, продюсер, писатель и актер Андрей Кузьменко. Фронтмен группы «Скрябин» погиб в автокатастрофе: его автомобиль столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области, от полученных травм артист скончался на месте... Но он живет в песнях, которые продолжают звучать из теле- и радиоэфиров. И в воспоминаниях родных, друзей, коллег и поклонников. Журналисты программы «Утро с Интером» подготовили сюжет, посвященный памяти Кузьмы Скрябина, а в студии проекта о талантливом музыканте говорили его коллеги из группы AVIATOR.



Андрей Кузьменко начал писать песни в подростковом возрасте. Однако путь от медицинского вуза, куда он поступил учиться на стоматолога, к музыкальному Олимпу растянулся на десять лет. На родной Львовщине Андрей собрал свою группу, с которой выступал на школьных дискотеках. Пытались играть, «как на Западе». Такую музыку Андрей слушал, поймав волну польского радио.



Музыкальный продюсер Владимир Бебешко помнит Андрея Кузьменко с тех времен, когда о нем знали единицы: «Мы познакомились в 90-х, когда я приехал на гастроли в Новояворовск с «Сестричкой Викой» и «Братьями Гадюкиными». После концерта ко мне подошел такой высокий, как шпала, кудрявый и очень стеснительный парень. И говорит: «Нам так по кайфу был ваш концерт, мы так любим такую музыку. А не могли бы вы спуститься к нам в подвал? Здесь у нас группа, называется «Скрябин», мы бы очень хотели, чтобы вы оценили наше творчество». Они включили пару песен, которые были паршиво записаны, но я услышал, что там классная музыка».



Позже группа «Скрябин» переехала в Киев. Ребята записали несколько альбомов, но потом коллектив распался на некоторое время. Чтобы прокормить семью, певцу приходилось работать таксистом. Деньги и слава к Кузьме пришли позже. Он гастролировал, писал песни, а в 2000-х стал популярным как телеведущий – благодаря талант-шоу «Шанс» на телеканале «Интер». Владимир Бебешко вспоминает: «Кузьма был прекрасным импровизатором, за что его и любил народ».







Проект «Шанс» дал путевку в жизнь десяткам молодых и талантливых исполнителей и музыкантов. Среди них – и солисты группы AVIATOR.



Оказывается, Дмитрий Тодорюк познакомился с Кузьмой еще до проекта «Шанс». Летом 2000 года он ездил на фестиваль «Таврийские игры» как внештатный журналист черновицкой газеты и там записал интервью с музыкантом. А спустя несколько лет, когда они встретились на съемках талант-шоу, Андрей Кузьменко воскликнул: «Я тебя помню!»



«Андрей всегда был очень изобретательным. Он был простым, но в то же время настолько глубоким! – рассказывает Дмитрий. – Всегда умел вовремя пошутить и что-то подсказать. Помню, на проекте «Шанс» он очень переживал, что мне неправильно подобрали песню. Был открытым и искренним человеком, который желал всем помочь. Мы его таким помним и любим. Он – у нас в сердце».



Андрей Сторож признается, что вырос на песнях группы «Скрябин», а первый их альбом заслушал «до дыр»: «Кузьма видел наперед и умел чувствовать время. Песни, которые актуальны сейчас, он пел еще в 90-х! Когда я познакомился с ним лично на гастролях, будучи уже в составе группы AVIATOR, было ощущение, что мы знакомы всю жизнь. В конце разговора Кузьма рассказал парочку анекдотов – без этого не обходилась ни одна беседа с ним, – выпили по 50 грамм коньяка, и он сказал: «Ладно, пацаны, я погнал выступать». Он всегда куда-то спешил. У него всегда было много планов».



Андрей Кузьменко успел основать провокационную женскую поп-группу, запустил собственное радио, писал книги, путешествовал и никогда не прекращал активно гастролировать. Он выступал не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах. Везде «Скрябина» любили и ждали.



Музыкант и после смерти собирает вместе всех тех, кого он любил, и тех, кто любил его. Артисты с трепетом перепевают его песни, а его творчество обрастает новыми фанатами.

