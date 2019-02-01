НАТО возложило ответственность за ракетный договор на Россию

Страны НАТО возложили ответственность на Москву за одностороннее решение Вашингтона о начале процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится заявлении Альянса в пятницу, 1 февраля.



"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией и объявляют о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД", - сказано в заявлении.



"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют", - сообщается в документе.

