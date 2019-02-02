Тимошенко и Гриценко сообщили в полицию о преследовании

Кандидаты в президенты Украины - экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщили в полицию о преследовании, заявил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков. В ноябре 2018 года в Одессе было совершено нападение на лидера партии "Гражданская позиция "Гриценко во время его рабочей поездки в регион.

В драке тогда пострадали три представителя политформирования. Гриценко заявил, что предоставил полиции информацию о возможной причастности президента Петра Порошенко к нападению на его команду в Одессе.



"Такие (мобильные – ред.) группы мы фиксируем, потому что по этому поводу в полицию обратились кандидаты в президенты, в частности, Тимошенко и Гриценко", - сообщил Аваков в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.



Аваков отметил, что полиция возбудила дело по заявлению кандидата в президенты. "Гриценко уже дал показания полиции, и мы ведем расследование", - отметил Аваков.



Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. ЦИК зарегистрировала уже более 20 кандидатов.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко. О намерении баллотироваться заявил и действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.

