Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщило агентство Reuters. "Важно то, что одна сторона не соблюдала его. Мы соблюдали, а другая сторона - нет.

И до тех пор, пока они не начнут выполнять обязательства, нам не следует быть единственными, [кто его выполняет]", - сказал президент США.



"Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше. Определенно я бы хотел, чтобы это произошло", - добавил президент. "Так что, до тех пор, пока мы не придем к чему-то, с чем мы все будем согласны, мы не можем ставить себя в проигрышное положение и ограничивать то, что мы делаем, пока другие не поступают так же и не соблюдают соглашение", - подчеркнул Трамп.



При этом он обратил внимание на важность "привлечения [в новый договор] других стран".



