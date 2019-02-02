Захарова: россиянин, умерший в тюрьме во Львове, стал жертвой пыток

Россиянин Валерий Иванов, умерший в тюрьме во Львове, стал жертвой пыток, этому необходимо уделить особое внимание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут".



В пятницу Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии во Львовской области в декабре 2018 года россиянина Валерия Иванова. По данным властей самопровозглашенных республик Донбасса, он воевал на их стороне как доброволец.



"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток. Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества", - сказала Захарова.



По данным СК РФ, 28 декабря 2018 года в Северодвинск Архангельской области из Украины доставлено тело 45-летнего Валерия Иванова. Следствие установило, что он умер 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области Украины. Результаты экспертизы показали, что смерть наступила от ударов тупого предмета.

