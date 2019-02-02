ГПУ не будет обжаловать приговор Виктору Януковичу

Генпрокурор Украины Юрий Луценко завил, что прокуратура не будет обжаловать приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор бывшему президенту Украины Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет.

Защита экс-президента считает вынесенный приговор политически мотивированным и намерена обжаловать его в апелляционном суде.



"Я как генпрокурор решил не подавать апелляцию", - заявил Луценко в пятницу в эфире украинского телеканала "Прямой".



Он напомнил, что в суд будет передано дело о гибели людей в ходе "евромайдана", в рамках которого Януковичу и его соратникам грозит пожизненное заключение.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

