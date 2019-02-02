Политолог: 1 февраля стал днем настоящего оппозиционера

Политолог Дмитрий Джангиров назвал первое февраля -- День Настоящего Оппозиционера. Именно в этот день «наша власть через полностью подконтрольных ей радикалов продемонстрировала -- кто для неё является реальным врагом. Таковым, вполне ожидаемо (для автора) оказался Александр Вилкул, начавший свое предвыборное турне по Запорожской области с поселка Мангуш и Бердянска», пишет Джангиров на своей странице в Фейсбук.

Особенно показательной, по его мнению, была ситуация в Бердянске, где уже неделю отсутствует нормальное водоснабжение. Но, если в кране нет воды, а в город прибыл представитель оппозиции, то в нем -- вполне логично -- появляется агрессивно настроенная молодежь в балаклавах Ведь завезти автобус боевиков намного проще, нежели, наконец, дать воду.

«Самое главное -- встречи Александра Вилкула с избирателями состоялись. И в Мангуше, и в Бердянске. Да, они проходили не в снятых заранее помещениях домов культуры, а на улице, где не все могли задать свои вопросы и услышать ответы на заданные. Но, зато, было отлично видно, какой жалкой кучкой являются "патриоты по вызову" по сравнению со сторонниками "Оппозиционного блока -- Партии мира и развития". И, несомненно, все получили ответ на главный вопрос -- КТО В СТРАНЕ НАСТОЯЩАЯ ОППОЗИЦИЯ?», подытожил Джангиров.