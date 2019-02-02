На Украине удерживается теплая погода

В ближайшие сутки, 3 февраля, на Украине сохранится тёплая и влажная погода, без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр. На большей части территории страны туманы, на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха 0-4° тепла, днём 2-7°, на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части 8-13° тепла; в восточных и Сумской области ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём +3-5°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 февраля самая высокая температура воздуха днём была +12,3 в 2002 году, самая низкая ночью -26,8 в 2012 году.



4 февраля – без существенных осадков, ночью, утром местами туман, на дорогах, кроме юга кое-где гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днём 2-7° тепла, в южной части 8-12°.



В Киеве - без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём +5-7°.

