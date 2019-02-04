На интронизации Епифания не было иерархов других поместных церквей

3 февраля, на интронизацию главы ПЦУ Епифания не удалось привезти ни одного иерарха поместных церквей, кроме Константинопольских. На церемонии присутствовали римо-католики, глава УГКЦ и протестанты. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Среди делегатов Константинопольского патриархата были: митрополит гальский Эммануил, митрополит Адрианопольский Амфилохий, глава УПЦ Канады митрополит Георгий (Калищук), игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий, экзарх Фанара в Киеве о. Михаил Анищенко, а также два монаха из Пантелеимоновского скита Кутлумушского монастыря Афона. Присутствовавшие афониты не представляли Святую гору (поскольку Священный Кинот Афона на внеочередной сессии принял решение отказать патриарху Варфоломею прислать в Киев официальную делегацию), а входили в состав Константинопольской делегации.



Также присутствовали глава УГКЦ Святослав Шевчук, глава конференции римо-католических епископов Бронислав (Бернацкий), митрополит Львовский РКЦ в Украине Мечислав Мокшицкий, представители протестантских Церквей.



Получить согласие кого-либо из иерархов поместных церквей приехать на интронизацию Епифания представителям Фанара не удалось. Также на церемонии присутствовали украинские политики: президент Петр Порошенко с женой, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, министр обороны Степан Полторак и другие.



Напомним, накануне интронизации Епифания из-за проблем с сердцем был госпитализирован наместник Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, который приехал в Киев в составе делегации Константинопольского патриархата. 3 февраля он покинул пределы Украины. Тем не менее, Епифанию Думенко удалось сделать с афонским старцем несколько фотографий.

