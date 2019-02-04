Ученые протестировали революционный мужской контрацептив

Наньчаньский университет предложил новый метод контрацепции для мужчин. Он заключается в введении слоистого "коктейля" из гидрогеля, частиц золота и этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) в семявыводящие протоки. Смесь не дает сперматозоидам попасть во влагалище, передает "Газета.RU". В своей работе ученые отталкивались от принципов создания слоистых алкогольных коктейлей.



Их контрацептив обладает похожей структурой. Слой гидрогеля выступает в качестве барьера для сперматозоидов, не позволяя им покидать семявыводящий проток. Слой золотых частиц отделяет гидрогель от EDTA, которая убивает сперматозоиды (они разрушаются и реабсорбируются). Чтобы прекратить действие средства, необходимо воздействовать на "пробку" в семявыводящем протоке с помощью облучения инфракрасным светом. Как итог, слои смешиваются и покидают тело.



Эксперименты с мышами показали: в течение двух месяцев использования средства ученым удавалось предотвратить наступление беременности у самок. После разрушения "пробки" самцы снова смогли размножаться. По словам ученых, это эффективный и безопасный способ длительной контрацепции, который не приводит к побочным реакциям.

