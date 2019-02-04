Рейтинг партий возглавляют "Батькивщина", "Слуга народа", БПП и "Оппозиционная платформа"

Шансы на попадание в Верховную Раду на предстоящих выборах имеют шесть политических сил.



Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного силами Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. Яременко", компании "Инфо Сапиенс" и социологической группы "Рейтинг". Опрос проводился 19 - 30 января.



Лидером рейтинга остается "Батькивщина", которую готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать.



Поддержка партии "Слуга народа" составляет 19,0%, БПП Солидарность - 13,0%, "Оппозиционной платформы - За життя" (партия образовалась в результате объединения части "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича. Единым кандидатом в президенты, которая поддержала новая партия, стал Юрий Бойко) - 10,5%, "Гражданской позиции" - 8,6%, Радикальной партии Ляшко - 6,5%.



Рейтинг других политсил ниже 5% - порога прохождения в парламент. В том числе партии "Наши" Евгения Мураева - 3,3% и "Оппозиционного блока" (без Бойко) - 2,6%.



Напомним, выборы IX созыва Верховной Рады пройдут 27 октября этого года.

