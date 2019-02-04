"Батькивщина" передаст МВД заявления о подкупе избирателей в интересах Порошенко и о манипуляциях с реестром избирателей

В партии "Батькивщина" подготовили заявление на имя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об организации подкупа избирателей в интересах президента страны Петра Порошенко и сегодня передадут его, заявила лидер фракция "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.



"Сейчас каждый украинец знает, что президент, благодаря своему ближайшему соратнику господину Березенко (народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко – ИФ) и всему его коррумпированному окружению создает сеть в стране и раздает по 1 тыс гривень людям за голос. И это уже известно всем. И не переложите ответственность на "Батькивщину", которая такими вещами не занимается", - заявила Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.



"Мы обращаемся к министру внутренних дел (Арсену Авакову – ИФ) - немедленно расследовать эти вещи. Я знаю, что министр внутренних дел, его команда видят, что сегодня по тысяче гривень массово раздаются в стране", - добавила политик.



Она также сообщила, что в понедельник представители "Батькивщины" передадут министру внутренних дел соответствующее заявление о преступлении.



Позднее на брифинге лидер "Батькивщины" призвала генерального прокурора Юрия Луценко отреагировать на готовящийся подкуп избирателей.



Кроме того, Ю.Тимошенко заявила манипуляциях с реестром избирателей Украины.



"Вы знаете, как массово из страны уезжают люди. И вы знаете, что смертность почти в два раза превышает рождаемость, и что население страны вследствие этих двух факторов стремительно сокращается. Тогда вопрос: как Центральная избирательная комиссия, которая имеет большинство, координируемое и курируемое Петром Порошенко, могла увеличить реестр избирателей на миллион человек?", - заявила она.



Политик отметила, что в реестре есть "мертвые души", что позволит напечатать бюллетеней больше, чем их реально нужно для голосования на президентских выборах, и впоследствии приведет к фальсификациям.



"Зная обо всех этих нарушениях, мы подготовили второе заявление о преступлении, которое адресуем по назначению министру внутренних дел, (с призывом – ИФ) немедленно истребовать реестр избирателей. Открыв уголовное дело, исследовать реестр избирателей, удалить оттуда все мертвые души и закрыть Порошенко путь для фальсификаций", - заявила Ю.Тимошенко.

