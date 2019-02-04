ЦИК спасет режим от демократичности

Все, Центризбирком закрыл окошко, в которое принимали заявки на участие в президентских выборах 31 марта 2019 года. Таких желающих в нации отыскалось около 90 человек, из которых 28 человек уже поборются за главное кресло. Еще человек 15, а то и 20 могут получить такое право до 8 февраля, когда ЦИК должен окончательно решить, кто достоин, а кто недостоин. В том числе и действующий гарант нации, который сдал документы в последний возможный для этого день – 3 февраля. Сдал символично и, по его словам, празднично. В этот день был интронизирован глава новой церкви ПЦУ-СЦУ.



Ну очень кажется, что гарант хотел, чтобы в его выдвижении нация увидела символ. Мол, мы тут с Епифанием приволокли вам из Константинополя томос, показали его всем, кто хотел и не хотел, и чудесная «фактическая бумажка» из шкуры сакрально забитого козла уже подсадила Епифания на верхнюю ступеньку иерархии в его деле. Теперь – очередь за гарантом.



Однако нация оказалась не такой простой и покладистой, как того хотелось бы великим томосоносцам, и увидела символ в другом – в том, что главковерх, не желая битв с активистами на ступеньках ЦИК, пронес туда документы через черный или запасной ход. Гаранта не спасла даже жена, которая верно и преданно сопровождала мужа на такое великое и ответственное дело. Нация заговорила про какую-то непонятную «заднепроходность процедуры» и начала намекать, что это, мол, не наш метод. Ну да Бог с ними, неразумными, кто у нас заднепроходной, все и так знают, и без гаранта...



И все равно не этот разгул в действиях и в их критике давал шанс правящему в Украине режиму претендовать на звание «демократичный» в глазах любого, даже самого изысканного, придирчивого и скрупулезного демократа современности. Среди соискателей главного поста в державе были и те люди, кого, пусть и с большой натяжкой, можно было назвать «оппозицией». Нет, тех, кто сегодня называет себя «оппозиционерами», хоть пруд пруди. Но все это разрешенная оппозиция, так или иначе согласованная с режимом. Как принято говорить в Великобритании, оппозиция Ее ВеличествА, а не Ее ВеличествУ. Разница между ними в том, что первая оппозиция существует для того, чтобы власть казалась демократической, а королеве можно было ни о чем не беспокоиться, выбирая кого-то из «челяди» в премьер-министры, например. Кого бы она ни выбрала, он будет служить ей. А вот вторая оппозиция – Ее ВеличествУ – могла посягнуть и на основы власти, на саму систему. И даже если получалось это у нее (у оппозиции) только на словах, все равно было стремно.



ЦИК с Минюстом лишили режим такой возможности. Запретив коммунистам и прогрессивным социалистам баллотироваться, они как бы вычеркнули из политической жизни страны целые политнаправления – коммунистическое и социалистическое. И сами идентифицировали украинскую власть как исключительно правую с национал-патриотическим уклоном, не совсем демократическую, дискриминационную



Это Украина, деточки, о которой ПСПУ с подачи Витренко написала по итогам ушедшего года: «2018-й год Украина закончила с позорным статусом самой нищей страны Европы. ВВП Украины в расчете на душу населения составил 2820 долл., что в 4 раза меньше среднемирового, в 20 раз меньше, чем в развитых странах и даже в 2 раза меньше, чем в развивающихся странах…

На предстоящих выборах нарисовались было такие «оппозиционеры №2» и в Украине. Как минимум ими стали лидер запрещенной законом о декоммунизации Компартии Украины Петр Симоненко и его незадачливая коллега по левому спектру – крикливый и непримиримый вождь Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко. Он подавал документы в ЦИК, но его бортанули, сославшись на закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. И на то, что он-де не доказал вразумительно, что последние 10 лет жил в Украине. Ее «зарубили» еще на подходе к ЦИК. Несмотря на то, что XXXII внеочередной съезд ПСПУ и выдвинул Наталью Михайловну кандидатом в президенты.Но все дело в том, что, хотя ПСПУ, в отличие от КПУ, и смогла избежать запрещения по закону о декоммунизации, так как в соответствии с ним оперативно провела два съезда партии – внеочередной и очередной, на них изменила и устав, и программу партии, Минюст Украины все равно отказался официально признавать эти правки. И ПСПУ как бы подвисла: она вроде бы и есть, не запрещена, но ее одновременно как бы и нет, потому что нет утвержденных официально ее программно-уставных документов. Следовательно, и выдвижение Витренко на съезде такой партии «не считается». Не помогли ей даже неоднократные обращения в суды, которые встали на сторону партии. Минюст Украины сегодня отлично знает, что закон в Украине – то самое дышло, которое куда повернули, туда оно и вышло, и потому откровенно положил с прибором и на статью 170 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций»), и на решения судов.Короче, ЦИК сама профукала возможность правящему киевскому режиму считаться по-настоящему демократическим. Тем, что «зарубила» кандидатуры Симоненко и Витренко. И вот почему – эти политики, баллотируясь на выборах, с точки зрения демократии однозначно легитимизировали бы и сами выборы, и весь режим. Как классически демократические. Ни Симоненко, ни Витренко на этих выборах не имели ни малейшего шанса на победу, но их участие в выборах записывало бы официальный Киев в демократы, которые не позволяют себе дискриминации по политическим мотивам и разрешают участвовать в выборах всем без исключения политикам. Если бы в свое время Адольф Гитлер в Германии позволил баллотироваться Эрнсту Тельману, Бенито Муссолини в Италии – Пальмиро Тольятти, а Франсиско Франко в Испании – Долорес Ибаррури, то в мире у многих не повернулся бы язык назвать их режимы нацистским и фашистскими. Точно так же и сейчас в Украине в ситуации с Симоненко и Витренко.И, в принципе, не так и важно, понимали Симоненко и Витренко свою роль, реабилитирующую и легализирующую украинский режим, или не понимали, желая только денег, раскрутки и напоминания о себе. Они вольно или невольно делали свое выгодное постмайданной власти дело. Точно так же, как Петр Симоненко и всевозможные «пострегионалы» легитимизировали в 2014 году незаконный захват власти, участвуя и в президентских, и в парламентских выборах. Они, и комми Симоненко, и всевозможные «оппоблоки» из вечно вчерашних «регионалов»-отступников, как бы согласились с итогами «революции гидности» и освятили ее победу своим присутствием в раскладах и участием в ее делишках, придали ей демократический вид, которого так требовали внешние кураторы, замутившие весь этот кавардак под названием «евромайдан».Сейчас ситуация могла бы повториться, но ЦИК с Минюстом лишили режим такой возможности. Запретив коммунистам и прогрессивным социалистам баллотироваться, они как бы вычеркнули из политической жизни страны целые политнаправления – коммунистическое и социалистическое. И сами идентифицировали украинскую власть как исключительно правую с национал-патриотическим уклоном, не совсем демократическую, дискриминационную.Нет, среди зарегистрированных соискателей есть постсоциалист и экс-лидер Соцпартии Украины Александр Мороз и нынешний глава СПУ Илья Кива. Но это «левая оппозиция» – разрешенная и утвержденная, допущенная к процессам по принципу «чтобы было». Она как бы не посягает на «идеалы майдана», замызганные и испохабленные коррупцией, скандалами и провалами власти, которые и делают жизнь страны и ее народа невыносимыми. Как сегодня. А вот и Симоненко, и Витренко однозначно выступали против майдана и всего, им порожденного. Они хотя бы на словах и в программах были альтернативой – реальной и системной – нынешним и власти, и всей постмайданной системе. И за ними стоят люди, разделяющие эти взгляды и при подлинной демократии имеющие законное право их отстаивать в том числе и в электоральном поле. А демократия – это и есть свобода выбора. И за нее, кстати, тоже стоял майдан...Я не знаю, чего больше в действиях Минюста и особенно ЦИКа – глупости, желания выслужиться и угодить власти, стремления быть святее Папы Римского. Но факт остается фактом – в глазах так называемого «прогрессивного человечества» они Украину подставили. И выставили в неприглядном свете. Даже если учесть то, что сегодня «прогрессивное человечество» – такое же, как Кива – социалист, а все остальные назвавшиеся «оппозицией» – оппозиционеры.Политическая трагедия Украины – в том, что в ней продолжается жесткая и тупая зачистка всех неугодных, превращающая систему страны в застойное единообразное болото, в котором, образно говоря, водятся только жабы. Разной маркировки и расцветки, но жабы, ведомые редкими водяными и лешими. Интересные у них там, наверное, выборы проходят......Впрочем, до того, как 8 февраля окончательно захлопнется «окно возможностей» от ЦИК, я надеюсь, что хоть что-то может измениться. Как неисправимый демократ надеюсь. Хотя и помню из Альберта Эйнштейна: «Только две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость, хотя насчет Вселенной я не уверен». А это Украина, деточки, о которой ПСПУ с подачи Витренко написала по итогам ушедшего года: «2018-й год Украина закончила с позорным статусом самой нищей страны Европы. ВВП Украины в расчете на душу населения составил 2820 долл., что в 4 раза меньше среднемирового, в 20 раз меньше, чем в развитых странах и даже в 2 раза меньше, чем в развивающихся странах… Так, прибыли банков выросли за 10 месяцев 2018 года в 7 раз по сравнению с таким же периодом 2017-го, а переводы заробитчан составили 11 млрд. долл. (около 10% ВВП), тогда как в 2017-м было 8,3%… Если еще учесть царящий в стране правовой беспредел, нацистскую идеологию власти, покровительство правоохранительных органов нацистским партиям и движениям, то понятно, что условия жизни на Украине для большинства населения созданы невыносимые. Вот почему происходит бегство трудовых ресурсов (выехало более 10 млн. чел.), страну захлестнула преступность, наркомания, проституция, рейдерство, коррупция. Чего стоит тот факт, что под криками о борьбе с коррупцией за весь 2018-й год по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали всего 5 тыс. долларов! Это лишь 3% от планируемых в бюджет страны»...Вы скажете, мол, все так говорят сегодня. А я и не спорю. Но опасаются почему-то только коммунистов и социалистов. Почему? Уж не потому ли, что боятся их: дескать, эти как говорят, так и могут сделать? Не обязательно, что сделают, но могут. А уже одно это допущение страшно, когда все вокруг знают истину жизни: оппозиционеров-либерастов возмущает не столько размер коррупции, сколько невозможность в ней участвовать...