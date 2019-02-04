Выборы президента: в ЦИК подали документы 90 человек

Всего в ЦИК документы для регистрации кандидатами на выборах президента подало 90 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".



"ЦИК завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента, которые состоятся 31 марта. В общем документы подали 90 человек", - говорится в сообщении.



Отметим, вчера, 3 февраля, был последний день подачи документов в ЦИК.



Добавим, все поданные заявки ЦИКбудет рассматривать до 8 февраля включительно.



Сейчас зарегистрировано 28 кандидатов.

