Небольшое похолодание ожидается в Украине в ближайшие дни

На текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник, сообщает Укргидрометцентр. 5 февраля в большинстве регионов Украины - без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица В южных, восточных и большинстве центральных областей туманы.



Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму 10-13°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,1 градусов тепла в 2002 году, а самая низкая ночью - на отметке 26 градусов мороза в 1893 году.



В среду, 6 февраля, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ожидается мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.



Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и в Приазовье 5-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 8-14°.



В Киеве ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

