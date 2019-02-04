Кабмин намерен монетизировать субсидии через Ощадбанк и Пенсионный фонд

Кабинет министров Украины намерен выплачивать монетизированные субсидии пенсионерам вместе с пенсией, а остальным получателям – посредством денежного перевода в Ощадбанке, сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.



"Работаем над тем, чтобы выплата субсидий пенсионерам была синхронизирована с выплатой пенсий в начале месяца, а Ощадбанк выплачивал средства остальным субсидиантам с 11 числа каждого месяца денежным переводом "Швыдка копийка", – написал он в соцсети Facenook по итогам соответствующего совещания.



Он также добавил, что правительство будет с марта выплачивать субсидии непосредственно получателям через Ощадбанк и Пенсионный фонд.

