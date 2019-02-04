Требования к банкам по данным с банковской тайной детализировали

Требования к банкам относительно раскрытию информации, содержащей банковскую тайну детализировано, решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.



"Национальный банк Украины детализировал требования к банкам относительно раскрытия информации, содержащей банковскую тайну", - сообщили в регуляторе.



НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должна содержать в отношении:



физических лиц-резидентов - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии - серия) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины;

физических лиц-нерезидентов - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серия) паспорта;

юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.



НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона Украины "О едином демографическом реестре и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

