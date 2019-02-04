Падение биткоина установило исторический рекорд

Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает Coin Desk.



Так, по состоянию на 2 февраля 2018 года обвал криптовалюты продолжался уже 411 день подряд.



По данным портала, 17 декабря 2017 года криптовалюта достигла рекордной себестоимости в 19,764 американских доллара. С тех пор стоимость Bitcoin начала постепенно снижаться.

