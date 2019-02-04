С безвизом украинцы стали чаще ездить заграницу

Количество граждан, которые пересекли границу Украины на протяжении 2018 года, превысило 100 млн человек. На увеличение этой цифры повлиял безвиз, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в эфире одного из украинских телеканалов передает УНН.



"Граница - это живой организм, и обстановка здесь постоянно меняется. Трафик на разных участках также не является однородным и меняется в зависимости от времени года, дня недели или даже с приближением праздников. В этом (2018 - ред.) году цифра граждан, которые пересекли границу Украина, превысила 100 млн человек. Это очень много", - отметил Цигикал,.



Он также добавил, что в эту цифру входят и украинцы, и граждане других стран и "по сравнению с 2017 годом, в 2018 году зафиксировано увеличение пассажиро-транспортного потока в среднем на 4%".



Он также отметил, что украинцы стали больше ездить за границу, преимущественно в Европейский Союз, пользуясь безвизовым режимом.



"Безвиз активизировал поездки наших сограждан за границу. Так, например, с 11 июня 2017 года по 10 июня 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу зафиксировано 20,3 миллиона пересечений государственной границы гражданами Украины на выезд в страны ЕС, тогда как до введения безвиза (с июня 2016 года по июнь 2017 года - ред.) таких пересечений было всего около 17,8 млн. То есть, за год безвиза украинцы более 2,5 миллиона раз чаще пересекали границу в ЕС. Мы уже имеем более 34 миллиона пересечений границы украинцами в ЕС, и почти 2,2 млн из этого количества - это чисто безвиз", - рассказал глава ГПСУ.



Относительно загруженности границ, то, по его словам, проблемы остаются на автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, особенно с Польшей.



"Ежегодно прирост только легковых автомобилей колеблется в пределах от 400 до 700 тысяч. Среди причин этого явления является европейский вектор интересов украинцев с учетом безвиза, и недостаточно развитую инфраструктуру пунктов пропуска. Количество автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС недостаточна. Их всего 18, тогда как нужно в два раза больше", - отметил Цигикал.

